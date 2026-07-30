Balkancar-Zarya hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Balkancar-Zarya hat am 28.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,09 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Balkancar-Zarya ein Ergebnis je Aktie von -0,070 EUR vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,42 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,2 Millionen EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,0 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at