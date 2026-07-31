Balkrishna Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Balkrishna Industries ließ sich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Balkrishna Industries die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Balkrishna Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 23,32 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 14,91 INR je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Balkrishna Industries 34,55 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 27,60 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at