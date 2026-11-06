Balkrishna Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Balkrishna Industries hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 15,13 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 14,13 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Balkrishna Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 45,05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 34,72 Milliarden INR im Vergleich zu 23,93 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at