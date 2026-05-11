Balkrishna Industries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Balkrishna Industries hat sich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 15,49 INR gegenüber 19,06 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Balkrishna Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 29,33 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 27,52 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 64,30 INR beziffert. Im Vorjahr hatten 85,61 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 4,14 Prozent auf 108,23 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 103,93 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at