Balkrishna Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Balkrishna Industries stellte am 28.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Balkrishna Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 19,77 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 23,25 INR je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 27,37 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Balkrishna Industries 25,60 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at