Ball Corporation Profit Rises In Q2

(RTTNews) - Ball Corporation (BALL) announced earnings for its second quarter that Increases, from last year

The company's bottom line came in at $221 million, or $0.83 per share. This compares with $212 million, or $0.76 per share, last year.

Excluding items, Ball Corporation reported adjusted earnings of $276 million or $1.03 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 19.7% to $3.997 billion from $3.338 billion last year.

Ball Corporation earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $221 Mln. vs. $212 Mln. last year. -EPS: $0.83 vs. $0.76 last year. -Revenue: $3.997 Bln vs. $3.338 Bln last year.

In 2026, expect comparable diluted earnings per share growth of 10-plus percent and free cash flow greater than $900 million.