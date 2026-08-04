Ball Aktie
WKN: 860408 / ISIN: US0584981064
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04.08.2026 12:14:40
Ball Corporation Profit Rises In Q2
(RTTNews) - Ball Corporation (BALL) announced earnings for its second quarter that Increases, from last year
The company's bottom line came in at $221 million, or $0.83 per share. This compares with $212 million, or $0.76 per share, last year.
Excluding items, Ball Corporation reported adjusted earnings of $276 million or $1.03 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 19.7% to $3.997 billion from $3.338 billion last year.
Ball Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $221 Mln. vs. $212 Mln. last year. -EPS: $0.83 vs. $0.76 last year. -Revenue: $3.997 Bln vs. $3.338 Bln last year.
In 2026, expect comparable diluted earnings per share growth of 10-plus percent and free cash flow greater than $900 million.
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