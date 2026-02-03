Ball Aktie
WKN: 860408 / ISIN: US0584981064
|
03.02.2026 19:51:49
Ball Corporation Shares Jump 10% On Q4 Return To Profit
(RTTNews) - Ball Corporation (BALL) shares surged 9.81 percent, or $5.56, to $62.25 on Tuesday, after the company reported a fourth-quarter profit versus a loss a year earlier.
Net earnings totaled $200 million, or $0.74 per share, compared with a loss of $30 million, or $0.10 per share, last year. Adjusted earnings were $0.91 per share, topping expectations, while revenue rose to $3.35 billion from $2.88 billion.
The stock traded between $58.38 and $62.48, with volume of about 2.75 million shares versus an average of 2.65 million on the New York Stock Exchange. The 52-week range is $43.51 to $62.48.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ball Corp.
|
03.02.26
|Börse New York: S&P 500 fällt zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
03.02.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 liegt im Minus (finanzen.at)
|
03.02.26
|Handel in New York: S&P 500 verbucht Verluste (finanzen.at)
|
03.02.26
|NYSE-Handel S&P 500 zeigt sich zum Start des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
02.02.26
|S&P 500-Wert Ball-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Ball von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
26.01.26
|S&P 500-Wert Ball-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ball von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
19.01.26
|S&P 500-Papier Ball-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ball-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
19.01.26
|Erste Schätzungen: Ball präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Ball Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ball Corp.
|54,56
|-0,69%