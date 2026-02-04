Ball präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ball hat am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,75 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,110 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Ball 3,35 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,88 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 3,30 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Ball ein Gewinn pro Aktie von 13,00 USD in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 13,16 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 11,80 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

