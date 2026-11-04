Ball präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ball hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,36 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Ball ein EPS von 1,18 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,16 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,19 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,37 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at