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07.05.2026 06:31:29
Ball: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Ball hat am 05.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es stand ein EPS von 0,77 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Ball noch ein Gewinn pro Aktie von 0,630 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,60 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,10 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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