Ballard Power Aktie
WKN DE: A0RENB / ISIN: CA0585861085
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19.11.2026 01:05:06
Ballard Power: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 16, 2026, Ballard Power (NASDAQ:BLDP) reported a 31% year-over-year revenue drop to $22.5 million. The company is expanding beyond fuel cell hardware sales into rented hydrogen power units (HPUs, or fuel cell generators) and recurring energy services to offset weak bus engine shipments.
Three things management said stand out.
Adding generator rentals gives the company steady cash flow rather than one-off hardware sales. Rented systems deliver clean power to commercial sites facing long electrical grid connection delays.
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