Ballard Power Aktie
WKN DE: A0RENB / ISIN: CA0585861085
|Quartalsergebnisse vorgelegt
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31.07.2026 15:44:00
Ballard Power-Aktie fällt: Enttäuschende Zahlen
Beim Ergebnis verzeichnete Ballard Power im zweiten Quartal 2026 ein Minus von 0,07 US-Dollar je Aktie. Im identischen Zeitraum des Vorjahres hatte das EPS noch bei -0,08 US-Dollar gelegen. Damit schnitt der Konzern schlechter ab als von Experten vermutet: 6 Analysten hatten im Vorfeld durchschnittlich einen Verlust von -0,05 US-Dollar je Aktie auf dem Zettel.
Auf der Einnahmenseite verbuchte der Konzern im abgelaufenen Jahresviertel einen Umsatz in Höhe von 20,6 Millionen US-Dollar. Gegenüber dem Vorjahreswert von 17,8 Millionen US-Dollar entspricht dies einer Veränderung, die die Markterwartungen verfehlte. Im Schnitt waren 10 Analysten von Einnahmen in Höhe von 25,61 Millionen US-Dollar ausgegangen, was einem Plus von 45,08 Prozent entsprochen hätte.
An der NASDAQ reagiert die Ballard Power-Aktie mit einem Minus von 0,72 Prozent auf 2,7700 US-Dollar.
Alexandra Hesse, Bettina Schneider, Martina Köhler, Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
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