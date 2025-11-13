Ballard Power Aktie
Ballard Power-Aktie schwächer: Verluste verringert und Umsatz vergrößert
Ballard Power hat im dritten Quartal 2025 einen Verlust erlitten. Das Unternehmen der Brennstoffzellenbranche bezifferte das EPS mit -0,09 US-Dollar nach einem Verlust von 0,68 US-Dollar (0,93 CAD) im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Das Ergebnis fiel damit besser aus als erwartet: Die Analystenschätzungen für das EPS hatten sich im Vorfeld auf -0,155 CAD (-0,11 US-Dollar) belaufen.
Der Umsatz lag mit 32,5 Millionen US-Dollar unterdessen über den Erwartungen (34,6 Millionen CAD bzw. 24,70 Millionen US-Dollar), im Vorjahreszeitraum hatte Ballard Power noch 20,1 Millionen CAD (14,35 Millionen US-Dollar) umgesetzt.
Die Ballard Power-Aktie zeigt sich an der US-Börse NASDAQ zeitweise 6,41 Prozent tiefer bei 3,20 US-Dollar.
