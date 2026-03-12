Ballard Power Aktie
WKN DE: A0RENB / ISIN: CA0585861085
|Brennstoffzellen-Bilanz
|
12.03.2026 20:09:00
Ballard Power-Aktie trotz roten Zahlen fester: Erwartungen übertroffen
Der Umsatz lag mit 33,6 Millionen US-Dollar unterdessen ebenfalls leicht über den Erwartungen der Analysten von 32,24 Millionen US-Dollar. Im Vorjahreszeitraum hatte Ballard Power noch Erlöse von 24,52 Millionen US-Dollar eingefahren.
Auf Gesamtjahressicht blieb das Unternehmen in den roten Zahlen: Das EPS lag bei -0,30 US-Dollar nach -1,08 US-Dollar je Aktie im Vorjahr und Analystenerwartungen von -0,31 US-Dollar je Anteilsschein. Der Umsatz verbesserte sich daneben im abgelaufenen Jahr von zuvor 69,73 Millionen US-Dollar auf nun 99,4 Millionen US-Dollar - damit wurden die Analystenschätzungen in Höhe von 97,72 Millionen US-Dollar ebenso übertroffen.
Die Ballard Power-Aktie zeigt sich an der US-Börse NASDAQ zeitweise 15,81 Prozent höher bei 290,0 US-Dollar.
Redaktion finanzen.at
