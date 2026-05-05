Ballard Power Aktie
WKN DE: A0RENB / ISIN: CA0585861085
|BIlanz im Blick
|
05.05.2026 17:11:00
Ballard Power-Aktie zweistellig im Plus: Brennstoffzellenhersteller hat Umsatz gesteigert und Verlust reduziert
Im ersten Geschäftsquartal 2026 hat Ballard Power abermals rote Zahlen geschrieben: Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 US-Dollar nach -0,07 US-Dollar je Aktie vor Jahresfrist. Die Analystenschätzungen hatten sich auf ein EPS von -0,057 US-Dollar belaufen.
Der Umsatz lag mit 19,4 Millionen US-Dollar unterdessen über dem Vorjahreswert (15,4 Millionen US-Dollar), aber leicht unter den Erwartungen die Marktexperten im Vorfeld formuliert hatten (20,3 Millionen US-Dollar).
Die Aktie von Ballard Power gewinnt im Handel an der NASDAQ zeitweise 20,82 Prozent auf 3,975 US-Dollar.
Claudia Stephan, Julia Walter, Benedict Kurschat, Svenja Polonyi, Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
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