Ballard Power Aktie
WKN DE: A0RENB / ISIN: CA0585861085
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13.04.2026 16:47:14
Ballard Power Appoints Ralph Robinett As COO, Succeeds Lee Sweetland
(RTTNews) - Ballard Power Systems (BLDP, BLDP.TO) Monday announced the appointment of Ralph Robinett as Senior Vice President and Chief Operating Officer, effective April 13, 2026.
Robinett succeeds Lee Sweetland in the role. He brings more than 25 years of experience across global operations, manufacturing, and supply chain leadership in advanced technology and clean energy sectors. Most recently, he served as Chief Operating Officer at GAF Energy, where he led manufacturing expansion, automation initiatives, and product commercialization for its solar roofing business.
Robinett has also held senior roles at Celestica, Velodyne LiDAR and SunPower, overseeing global manufacturing and operational transformation efforts.
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