Ballard Power hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Ballard Power hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.03.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2022 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,164 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Ballard Power ein Ergebnis je Aktie von -0,192 CAD vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28,1 Millionen CAD – das entspricht einem Minus von 40,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46,9 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 0,795 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ballard Power -0,498 CAD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Ballard Power im vergangenen Geschäftsjahr 114,79 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 14,01 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Ballard Power 133,49 Millionen CAD umsetzen können.

Die Schätzungen der Analysten für das Gesamtjahr hatten sich auf einen Verlust je Aktie von 0,830 CAD und einen Umsatz von 122,45 Millionen CAD beziffert.

Redaktion finanzen.at