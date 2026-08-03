Ballard Power stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ballard Power äußerte sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Ballard Power hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,10 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,110 CAD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 28,5 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 24,7 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at