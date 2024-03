Ballard Power stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ballard Power präsentierte in der am 11.03.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,216 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,165 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 63,1 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28,2 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,740 CAD und einen Umsatz von 121,64 Millionen CAD in Aussicht gestellt.

