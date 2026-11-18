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18.11.2026 06:31:28
Ballard Power stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ballard Power hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,10 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ballard Power -0,120 CAD je Aktie generiert.
Der Umsatz lag bei 31,4 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 29,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 44,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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