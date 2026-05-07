Ballard Power: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Ballard Power hat am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,100 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 26,6 Millionen CAD – ein Plus von 20,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ballard Power 22,1 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at