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07.05.2026 06:31:29
Ballard Power: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Ballard Power hat am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,05 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,100 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 26,6 Millionen CAD – ein Plus von 20,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Ballard Power 22,1 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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