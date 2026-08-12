Ballarpur Industries präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ballarpur Industries hat am 10.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 14,64 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -7,900 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Ballarpur Industries mit einem Umsatz von insgesamt 844,7 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,3 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 4518,26 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at