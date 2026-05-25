Ballarpur Industries: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Ballarpur Industries hat am 22.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Ballarpur Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 13,33 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -18,320 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2192,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 27,4 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 627,9 Millionen INR ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 52,580 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -45,390 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 313,58 Prozent auf 769,71 Millionen INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 186,11 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at