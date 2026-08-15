CROCS Aktie

CROCS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0HM52 / ISIN: US2270461096

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15.08.2026 14:30:00

Ballet flats are so popular that even brands like Birkenstock and Crocs are cashing in on the trend

Ballerina shoes are back in style thanks in part to nostalgia — plus Gen Z shoppers who are even pairing them with running shorts.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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