CROCS Aktie
WKN DE: A0HM52 / ISIN: US2270461096
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15.08.2026 14:30:00
Ballet flats are so popular that even brands like Birkenstock and Crocs are cashing in on the trend
Ballerina shoes are back in style thanks in part to nostalgia — plus Gen Z shoppers who are even pairing them with running shorts.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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