|
18.11.2026 06:31:28
Ballston Spa Bancorp präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Ballston Spa Bancorp hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,28 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 55,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12,1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18,8 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich tiefer
In Fernost finden die Börsen keine einheitliche Richtung.