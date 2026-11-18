Ballston Spa Bancorp hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,28 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,95 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 55,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12,1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 18,8 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at