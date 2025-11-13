Ballston Spa Bancorp zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ballston Spa Bancorp hat sich am 11.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,95 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,96 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Ballston Spa Bancorp 12,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at