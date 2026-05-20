Ballys stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ballys hat am 18.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,69 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ballys -0,340 USD je Aktie generiert.

Das vergangene Quartal hat Ballys mit einem Umsatz von insgesamt 755,7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 589,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 28,26 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at