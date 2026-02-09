|
Balmer Lawrie: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Balmer Lawrie hat am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 3,89 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Balmer Lawrie 3,77 INR je Aktie verdient.
Umsatzseitig wurden 6,57 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Balmer Lawrie 6,30 Milliarden INR umgesetzt.
