Balmer Lawrie: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Balmer Lawrie hat am 17.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 4,95 INR gegenüber 4,39 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 7,44 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Balmer Lawrie 6,08 Milliarden INR umgesetzt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 16,18 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Balmer Lawrie ein EPS von 15,55 INR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahr hat Balmer Lawrie im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 8,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 27,17 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 25,05 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at