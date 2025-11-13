Balmer Lawrie Investments stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Balmer Lawrie Investments hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,66 INR, nach 1,82 INR im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Balmer Lawrie Investments 6,49 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6,53 Milliarden INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at