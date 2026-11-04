Balmer Lawrie legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Balmer Lawrie hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 4,64 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,31 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 26,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,01 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,35 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at