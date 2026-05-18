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18.05.2026 06:31:29
BALMUDA: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
BALMUDA stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -33,35 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei BALMUDA ein EPS von -35,600 JPY in den Büchern gestanden.
BALMUDA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,78 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 18,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,18 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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