BALMUDA präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

BALMUDA stellte am 07.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 53,88 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -31,090 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1,58 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 33,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,38 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at