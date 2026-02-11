BALMUDA präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

BALMUDA hat am 10.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 87,14 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 35,24 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 10,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,35 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 3,76 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

BALMUDA vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 187,820 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 7,92 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 18,83 Prozent auf 10,12 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 12,46 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

