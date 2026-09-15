BALNIBARBI gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

BALNIBARBI hat am 14.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 5,30 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 13,72 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat BALNIBARBI 4,00 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,81 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 10,39 JPY gegenüber 41,44 JPY im Vorjahr.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,22 Prozent auf 15,09 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,34 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at