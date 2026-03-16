BALNIBARBI informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

BALNIBARBI hat am 13.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,79 JPY. Im Vorjahresviertel hatte BALNIBARBI 3,81 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 3,64 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,42 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at