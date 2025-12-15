BALNIBARBI stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

BALNIBARBI hat am 12.12.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.10.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 10,18 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BALNIBARBI 8,80 JPY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,33 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,76 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 3,54 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at