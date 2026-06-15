BALNIBARBI: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

BALNIBARBI hat sich am 12.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,72 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 15,11 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat BALNIBARBI mit einem Umsatz von insgesamt 3,69 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,57 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 3,34 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at