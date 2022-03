Baloise verfolgt ganzheitlichen Reporting-Ansatz

Baloise Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Basel, 29. März 2022. Im Nachgang an die Veröffentlichung der vorläufigen Geschäftszahlen vom 10. März 2022 steht der Geschäftsbericht 2021 der Baloise Group ab sofort zum Download und zur Bestellung zur Verfügung. Darüber hinaus veröffentlicht die Baloise erstmals den «Jahresrückblick», welcher eine integrierte Sichtweise auf die Wertschöpfung der Baloise ermöglicht. Seit einigen Jahren werden Unternehmen vermehrt mit der Frage konfrontiert, welche Verantwortung sie tragen und wonach sie ihr Handeln ausrichten. Damit einher gehen auch steigende Ansprüche an die Offenlegung und an die Berichterstattung. Um unseren Interessensgruppen einen besseren Einblick zu geben, welchen Wert die Baloise schafft, publizieren wir neu zum Geschäftsbericht auch den Jahresrückblick. Der Jahresrückblick soll aus einer integrierten Sichtweise die Wertschöpfung der Baloise aufzeigen. Es ist ein erster Schritt auf eine gesamtheitliche Darstellung von finanziellen und nicht-finanziellen Kennzahlen. Der Jahresrückblick enthält - neben der Geschäftsstrategie und dem Geschäftsmodell - detaillierte Informationen über die Wertschöpfung der Baloise Gruppe im Geschäftsjahr 2021. Der Bericht zeigt auch auf, welche ökonomischen, sozialen und ökologischen Auswirkungen die Aktivitäten der Baloise haben. Der Jahresrückblick erfüllt zudem das Bedürfnis einer gesamtheitlichen Sicht auf das Wertschöpfungsmodell der Baloise entlang der sechs Ressourcen (Investoren, Mitarbeitende, Kunden, Partner, Umwelt und Gesellschaft). Der Geschäftsbericht fokussiert sich inhaltlich auf die regulatorische Berichterstattung inklusive des Finanzberichtes. Kontakt

