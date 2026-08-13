|
13.08.2026 06:31:29
Balrampur Chini Mills: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Balrampur Chini Mills hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,16 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,55 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16,37 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,42 Milliarden INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!