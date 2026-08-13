Balrampur Chini Mills: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Balrampur Chini Mills hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,16 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,55 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16,37 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,42 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at