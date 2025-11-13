Balrampur Chini Mills gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Balrampur Chini Mills ließ sich am 11.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Balrampur Chini Mills die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 2,67 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,33 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Balrampur Chini Mills im vergangenen Quartal 16,71 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 28,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Balrampur Chini Mills 12,98 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at