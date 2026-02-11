11.02.2026 06:31:28

Balrampur Chini Mills präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Balrampur Chini Mills hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 5,62 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,49 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 14,54 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,92 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

