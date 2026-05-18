18.05.2026 06:31:29

Balrampur Chini Mills präsentierte Quartalsergebnisse

Balrampur Chini Mills präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 7,90 INR. Im Vorjahresviertel waren 11,35 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 16,04 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Balrampur Chini Mills 15,04 Milliarden INR umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 18,74 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Balrampur Chini Mills 21,65 INR je Aktie verdient.

Der Jahresumsatz wurde auf 62,71 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 54,15 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

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