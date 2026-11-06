Balrampur Chini Mills: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Balrampur Chini Mills hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,84 INR, nach 2,67 INR im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Balrampur Chini Mills in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,30 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 18,76 Milliarden INR im Vergleich zu 16,71 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at