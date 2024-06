Baltic Exchange Shipping Insights

CapesizeTHE week concluded on a quiet yet optimistic note, with the BCI 5TC experiencing a slight increase of $178, reaching $24,867. Cargo volumes have remained stable in the Pacific, where trading activity gradually increased, culminating in a significant rise midweek. The C5 index saw incremental gains throughout the week, ending at $11.245. Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times Zum vollständigen Artikel