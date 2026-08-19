Baltic International USA stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Baltic International USA stellte am 17.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Anteilsschein wurde für das Gesamtjahr bei 0,020 USD vermeldet. Im Vorjahr hatten ebenfalls -0,020 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at