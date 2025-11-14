Balurghat Technologies: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Balurghat Technologies lud am 12.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Balurghat Technologies vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,16 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,380 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 326,8 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 56,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 208,6 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at