BAM Aktie

BAM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JMJ1 / ISIN: NL0000337319

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Analystenempfehlung 29.05.2026 16:15:38

BAM-Aktie mit Rally: Meinungsumschwung von Oddo BHF

BAM-Aktie mit Rally: Meinungsumschwung von Oddo BHF

Die Aktien des niederländischen Baukonzerns BAM Groep sind am Freitag nach einer Analystenempfehlung auf das höchste Niveau seit dem Jahr 2008 gesprungen.

Die Papiere kletterten an der EURONEXT um 18,47 Prozent auf 11,32 Euro, nachdem sie im bisherigen Jahresverlauf unter dem Strich kaum vom Fleck gekommen waren.

Dies änderte sich, nachdem der Analyst Martijn Den Drijver vom Oddo-BHF-Kooperationspartner ABN Amro sein Kursziel auf 13,50 Euro hochgeschraubt hatte. Aus seinem skeptischen "Underperform" wurde dabei eine Einstufung mit "Outperform". Das Geschäft in Großbritannien sei weitaus besser gelaufen als gedacht, wie die Bilanz des ersten Quartals gezeigt habe. Zudem seien die Voraussetzungen in allen wichtigen Märkten bis 2028 ziemlich gut.

Den Bewertungsabschlag der BAM-Aktien gegenüber der europäischen Konkurrenz hält Den Drijver für nicht gerechtfertigt. Im Jahr 2007 hatten die Aktien schon einmal mehr als 18 Euro gekostet.

/ag/jha/

AMSTERDAM (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

AT&S-Aktie weiter im Rallymodus: Gute Branchenstimmung und Analysten treiben an
AMD-Aktie über 500 Dollar: Quartalszahlen treiben Rally weiter an
Micron-Aktie im Rallymodus: Warum UBS jetzt ein Mega-Kursziel ausruft

Bildquelle: Holmes Su / Shutterstock.com

Nachrichten zu BAM

mehr Nachrichten

Analysen zu BAM

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BAM 11,14 16,96% BAM

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:46 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17:22 Mai 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
16:23 KW 22: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
29.05.26 Mai 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
29.05.26 Q1 2026: Diese Aktien hatte Carl Icahn im Portfolio

Börse aktuell - Live Ticker

US-Aktienindizes erzielen neue Rekorde -- ATX geht deutlich stärker ins Wochenende -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreichte ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen