BAM Aktie
WKN DE: A0JMJ1 / ISIN: NL0000337319
|Analystenempfehlung
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29.05.2026 16:15:38
BAM-Aktie mit Rally: Meinungsumschwung von Oddo BHF
Die Papiere kletterten an der EURONEXT um 18,47 Prozent auf 11,32 Euro, nachdem sie im bisherigen Jahresverlauf unter dem Strich kaum vom Fleck gekommen waren.
Dies änderte sich, nachdem der Analyst Martijn Den Drijver vom Oddo-BHF-Kooperationspartner ABN Amro sein Kursziel auf 13,50 Euro hochgeschraubt hatte. Aus seinem skeptischen "Underperform" wurde dabei eine Einstufung mit "Outperform". Das Geschäft in Großbritannien sei weitaus besser gelaufen als gedacht, wie die Bilanz des ersten Quartals gezeigt habe. Zudem seien die Voraussetzungen in allen wichtigen Märkten bis 2028 ziemlich gut.
Den Bewertungsabschlag der BAM-Aktien gegenüber der europäischen Konkurrenz hält Den Drijver für nicht gerechtfertigt. Im Jahr 2007 hatten die Aktien schon einmal mehr als 18 Euro gekostet.
/ag/jha/
AMSTERDAM (dpa-AFX)
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