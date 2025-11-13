Bambino Agro Industries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Bambino Agro Industries hat am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6,06 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,54 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,86 Prozent auf 1,13 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,08 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at