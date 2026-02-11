|
Bambino Agro Industries: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Bambino Agro Industries hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 1,45 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,40 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 933,6 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 857,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.
